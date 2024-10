Ceará bate o Paysandu por 2 a 1 no Castelão e mantém perseguição ao G-4

Saulo Mineiro, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Paysandu Crédito: Stephan Eilert/ Ceará SC

O Ceará segue vivo na briga pelo acesso após fazer o dever de casa neste sábado, 26. Na Arena Castelão, o Vovô venceu o Paysandu por 2 a 1 em jogo da 34ª rodada da Série B. Os gols do Alvinegro foram marcados por Saulo Mineiro e Erick Pulga. Já o tento paraense foi assinalado por Rafael Ramos, contra.

Com o resultado positivo, o time de Porangabuçu sobe para a quinta colocação da tabela com 54 pontos, três atrás do quarto lugar, Novorizontino, que encara o Guarani na terça, 29. O próximo compromisso da equipe alvinegra será no domingo, 3 de novembro, diante do Avaí, novamente no Castelão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ceará 2x1 Paysandu: o jogo Pressionado por uma resposta positiva após uma 33ª rodada com resultados desfavoráveis, o time alvinegro iniciou a partida tomando as rédeas e obteve o controle da posse de bola já nos primeiros lances.

Não à toa chegou com maior perigo aos 16 minutos. Na oportunidade, Rafael Ramos cruzou a bola na área para Aylon, que foi atingido por uma cotovelada do zagueiro Wanderson, do Paysandu. Com isso, o árbitro Sávio Pereira Sampaio analisou o lance no VAR e assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Saulo Mineiro bateu bem e abriu o placar. Após o gol, o time paraense tentou ensaiar uma reação e se lançou ao ataque, mas encontrou um Vovô bem postado defensivamente. Além disso, o nervosismo e erros consecutivos em passe também não possibilitaram uma resposta bicolor. Neste cenário, portanto, a equipe comandada por Léo Condé voltou a ter o controle da posse de bola e, apesar de não ser tão agudo, seguiu rondando a área do goleiro Matheus Nogueira até o final da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, porém, o Paysandu chegou e marcou já no primeiro minuto. Em bola rasteira cruzada na área, o lateral Rafael Ramos foi tentar afastar e acabou mandando contra seu próprio gol. Em resposta, Erick Pulga chutou cruzado, mas o goleiro do Papão foi bem e evitou o tento. Se o gol não saiu na primeira tentativa, aconteceu na segunda. Aos 8 minutos, Rafael Ramos cruzou na área e Pulga apareceu para estufar as redes do Castelão, recolocando o Ceará à frente do placar. Aos 14, o Vovô ainda ampliou o marcador com Saulo Mineiro, mas, após análise no VAR, foi identificado toque na mão do atacante no lance do gol.