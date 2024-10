Presidente vê Léo Condé satisfeito no Ceará, mas ainda não discute renovação para 2025

No comando do Ceará, o treinador soma oito vitórias, dois empates e sete derrotas

Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 19, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, comentou a situação contratual do técnico Léo Condé no Alvinegro. Segundo ele, o clube adota cautela na renovação do contrato – que vai até o fim de novembro –, posto que o treinador ainda passará pela reta final da luta pelo acesso à Série A, enquanto o clube passará, na próximo ao término do contrato de Condé, pelas eleições da diretoria executiva.

Quando assinou com o Ceará, o treinador solicitou que seu contrato durasse apenas até o fim da temporada, sem ser extendido para o ano seguinte, conforme detalhou o atual mandatário alvinegro. No comando do Vovô, Condé soma oito vitórias, dois empates e sete derrotas.