"Eu acredito" e aclamação por Luiz Otávio: torcida do Ceará faz festa após vitória

Além de comemorar o gol marcado por Lucas Mugni e passar por aflição após tento perdido por Elvis, meia da Ponte, no último segundo do jogo, os torcedores que foram até o Gigante da Boa Vista fizeram grande festa no apito final.

Ao entrar em campo, com 47 minutos do segundo tempo, no lugar de João Pedro, Luiz teve seu nome entoado pela torcida do Vovô. Da mesma forma ocorreu após término do confronto.