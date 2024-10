Luiz Otávio retorna após mais de dez meses e é ovacionado no Castelão

O zagueiro de 36 anos, ídolo e capitão do Vovô, havia entrado em campo pela última vez no dia 25 de novembro de 2023, pela última rodada da Série B

Ao cumprimentar João Pedro e entrar no gramado, Luiz Otávio teve seu nome gritado e foi ovacionado pelos torcedores do Vovô presentes na Arena Castelão. O zagueiro está no clube desde 2017 e criou forte identificação com o Alvinegro, sendo o principal líder do elenco. Após o jogo, o camisa 13 contou sobre o sentimento.

Capitão e ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio voltou a atuar pelo clube após mais de dez meses fora por conta de uma grave lesão que sofreu no final de 2023. O momento do retorno do defensor de 36 anos aconteceu contra a Ponte Preta , neste sábado, 12, aos 47 minutos do segundo tempo, quando foi colocado em campo por Léo Condé.

No duelo contra o Sport, na última rodada, em que o Ceará perdeu por 2 a 1 na Ilha do Retiro, Luiz Otávio viajou com o elenco para Recife e foi relacionado para o jogo, mas permaneceu no banco de reservar e acabou não sendo utilizado por Léo Condé naquela ocasião.

A última partida de Luiz Otávio pelo Ceará antes do duelo contra a Ponte Preta havia acontecido no dia 25 de novembro de 2023, pela última rodada da Série B, contra o Juventude. O defensor, na reta final do ano passado, sofreu uma ruptura no Ligamento Cruzado Anterior e passou por cirurgia em janeiro desta temporada.

"É o que eu quero viver e escolhi fazer. Eu me dediquei tanto e estou voltando em um momento importante. Estou sempre muito ativo porque eu amo isso daqui. Aprendi a amar e encarnei o Ceará no coração. Sempre estivemos vivos, na luta, e a energia do que fazemos no dia a dia, vamos buscar esse acesso até o final", contou em entrevista.

Trajetória de Luiz Otávio no Ceará



Luiz Otávio chegou ao Ceará em 2017 após disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa. No mesmo ano, participou do acesso do Alvinegro de Porangabuçu à elite do Brasileirão, tendo disputado 43 partidas, com três gols marcados.



Pelo clube cearense, esteve em campo em 305 oportunidades, com 12 gols marcados e quatro assistências. Com a camisa do Ceará, conquistou, além do acesso à Série A, duas Copas do Nordeste e dois Estaduais.



O zagueiro figura entre os maiores atletas da história do clube. Na história recente, divide a idolatria com atletas como: Sérgio Alves, Mota, Michel, João Marcos, Magno Alves e Ricardinho.