Luiz Otávio, do Ceará, passa por cirurgia e ficará de fora por nove meses

O zegueiro fez uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco lateral do joelho direito. Nesta terça, 16, inicia fisioterapia na sede do clube

Ídolo do Ceará, Luiz Otávio realizou na manhã desta segunda-feira, 15, um procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco lateral do joelho direito. De acordo com comunicado oficial divulgado pelo Vovô, o tempo estimado de recuperação do zagueiro é de nove meses.

No início de dezembro do último ano, o Esportes O POVO apurou que Luiz Otávio teria seu contrato renovado por mais uma temporada e o Alvinegro daria todo suporte no tratamento de uma grave lesão no joelho do defensor. O zagueiro inicia fisioterapia em Carlos de Alencar Pinto já a partir desta terça-feira, 16.