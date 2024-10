Ceará tem recurso negado e terá que pagar R$ 4,4 milhões ao São Bernardo por Barletta

O recurso do Ceará contra parte do acordo homologado entre o clube e o atacante Chrystian Barletta foi negado pela 7ª Região do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O pedido do Vovô tinha como objetivo incluir, no trato entre as partes, que o atleta assumisse uma dívida de R$ 4,4 milhões com o São Bernardo após a rescisão contratual obtida na Justiça no início deste ano.

Foi a segunda vez que o Ceará teve o recurso negado na Justiça. A primeira aconteceu em março, quando a juíza Karla Yacy Carlos da Silva, da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, negou o pedido do departamento jurídico do Alvinegro sob a justificativa de que não é possível recorrer à sentença já homologada.

Como a nova decisão ocorreu em agravo de instrumento, o Ceará não pode entrar com novos recursos. Assim, segue inalterada a responsabilidade do clube cearense em lidar com a dívida com o São Bernardo, referente à compra dos direitos econômicos de Barletta, negociação esta que ocorreu no segundo semestre de 2023.