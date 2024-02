Ceará quer que Barletta assuma dívida com São Bernardo; atacante tem pré-contrato com Sport

No novo cenário, o Vovô apresentou pedido a uma suposta obrigação do atleta em buscar quitação de dívida junto a terceiros

No novo cenário, o Vovô apresentou pedido a uma suposta obrigação do atleta em buscar quitação de dívida junto a terceiros. Neste caso, a pendência que possui junto ao São Bernardo-SP, ex-clube de Barletta. Porém, de acordo com o advogado do atleta, Filipe Rino, o acordo não apresenta nenhuma obrigação neste sentido.

A novela envolvendo Ceará e o atacante Chrystian Barletta ganhou mais um capítulo nesta terça-feira, 20. Isso porque o clube alvinegro deseja que o jogador fique responsável pela quitação da dívida referente a sua compra, em julho de 2023 , com o São Bernardo. As informações são do repórter Horácio Neto , da Rádio O POVO CBN .

Paralelo a isso, o ponta de 22 anos assinou um pré-contrato com o Sport e já está em Recife aguardando a rescisão com o Alvinegro de Porangabuçu ser assinada para poder reforçar o time rubro-negro. O Red Bull Bragantino, que demonstrou interesse nas últimas semanas, preferiu desistir do negócio para não se envolver em disputa jurídica.

Em julho de 2023, o Ceará havia adquirido 50% dos direitos econômicos do atacante por R$ 6,6 milhões. Até o momento, o clube realizou o pagamento de 1/3 do valor, ou seja, R$ 2,2 milhões, e estava em tratativas com a equipe paulista para se manter com a porcentagem já paga — 15% do jogador — e devolver os 35% restantes adquiridos anteriormente. Agora, porém, prefere que o próprio atleta assuma a pendência em questão

Acordo entre Ceará e Barletta

O acordo judicial entre as partes foi homologado na 17ª Vara do Trabalho de Fortaleza na última quinta-feira, 15, e o Alvinegro terá que pagar para o atacante um valor total de R$ 2 milhões, conforme apurou o Esportes O POVO.

Além dos R$ 2 milhões referentes aos débitos com o Barletta - que serão pagos em 24 parcelas a partir do dia 20 de março deste ano -, foi decidido que o Vovô também terá que pagar R$ 600 mil de atrasos de comissões com os empresários do atacante. No acordo, foi descrito que o Ceará tem o prazo de até 15 dias para publicar a rescisão do jogador no BID, processo este que já tramita na CBF.

Confira a nota da defesa do atleta:

"O Ceará apresentou pedido relativo a uma SUPOSTA obrigação do Atleta em “buscar quitação de dívida junto a terceiros”, no caso, a dívida que o Ceará possui junto ao São Bernardo.

Ocorre que o acordo elaborado em conjunto pelas partes e assinado por todos envolvidos, inclusive jurídico e Presidente do clube, não apresenta nenhuma obrigação neste sentido.