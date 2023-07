Ceará oficializa contratação de Chrystian Barletta por R$ 6,6 milhões

Atleta estava no Corinthians desde o fim do Campeonato Paulista e chega ao Vovô em definitivo. Pagamento será em quatro parcelas e contrato é válido até 2028

O Ceará oficializou, na manhã desta segunda-feira, 31, a contratação do atacante Chrystian Barletta, vindo do Corinthians. Conforme já havia sido apurado pelo Esportes O POVO, a negociação será em definitivo. De acordo com a nota divulgada pelo clube, o Alvinegro adquiriu 50% de seus direitos econômicos por R$ 6,6 milhões.

O Vovô superou a concorrência de equipes da Série A e da Série B, que também estavam interessadas no ponta-direita. O pagamento, dividido em quatro parcelas, será feito ao assumir a dívida do Corinthians com o São Bernardo. O vínculo será válido até julho de 2028.



Com a chegada do ponta, o técnico Guto Ferreira terá 11 opções para o ataque no elenco alvinegro: Caio Rafael e Daniel, atletas das categorias de base; Erick, Erick Pulga, Guilherme Bissoli, Janderson, Nicolas, Pedrinho, Saulo Mineiro (recém-contratado) e Hygor Cléber. Este último está fora dos planos do clube e deve deixar o Vovô.

Barletta tem 22 anos e foi eleito a revelação do Campeonato Paulista de 2023, jogando com a camisa do São Bernardo. Em 13 jogos pelo clube, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Formado na base do Joinville-SC, Barletta passou por Chapecoense-SC e Bahia-BA antes de chegar ao time do interior paulista. Após o destaque no Estadual, o atacante se transferiu para o Corinthians, pelo qual atuou em cinco duelos.