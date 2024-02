Ceará homologa acordo com Barletta para pagar R$ 2 milhões e rescinde contrato

Além dos R$ 2 milhões, o Vovô também terá de desembolsar 600 mil para os empresários do atacante, referente a debitos com comissões. Na negociação, o time cearense manteve 15% dos direitos econômicos do jogador

Além dos R$ 2 milhões referentes aos débitos com o Barletta, o Vovô também terá que pagar R$ 600 mil de atrasos de comissões com os empresários do atacante. No acordo, foi descrito que o Ceará tem o prazo de até 15 dias para publicar a rescisão do jogador no BID, processo este que já tramita na CBF.

A novela envolvendo Barletta e Ceará chegou ao fim. O acordo judicial entre as partes foi homologado na 17ª Vara do Trabalho de Fortaleza nesta quinta-feira, 15, e o Alvinegro terá que pagar para o atacante um valor total de R$ 2 milhões, conforme apurou o Esportes O POVO .

Assim, Barletta está livre para assinar com qualquer clube. Para o Vovô, o desfecho evitou uma possível rescisão indireta que obrigaria o clube a arcar com os salários do atacante até o fim do contrato firmado — mesmo com ele jogando em outra equipe —, que iria até a metade de 2028.

Vale ressaltar que o Ceará manteve 15% dos direitos econômicos do atleta para futuras negociações. Conforme o Esportes O POVO antecipou com exclusividade nesta quinta, 15, o provável destino de Barletta é o RB Bragantino.

O Esportes O POVO entrou em contato com o advogado de Barletta, mas o mesmo preferiu não se manifestar. Já o departamento jurídico do Vovô irá se pronunciar em coletiva nesta sexta-feira, 16.

Ceará tem débito com o São Bernardo pela compra de Barletta, mas dívida deve ser arcada pelo RB Bragantino

No processo de aquisição de Barletta feito na última temporada, o Ceará se comprometeu a desembolsar R$ 6,6 milhões ao São Bernardo, clube que detinha os direitos econômicos do atleta. O Ceará, entretanto, pagou somente R$ 2,2 milhões. Ou seja, ainda existe um débito em aberto com o time paulista.

Segundo apurou o Esportes O POVO, a tendência é de que o RB Bragantino assuma o pagamento do restante do valor, deixando assim o Ceará livre de qualquer encargo. Em contraponto, Dessa forma, o Alvinegro não receberá compensação financeira pela ida do atacante ao time paulista.



Com participação de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.