Ceará vence Operário, cola no G-4 e soma quatro jogos invicto na Série B

Com mais de 40 mil torcedores alvinegros na Arena Castelão, o Ceará recebeu a equipe do Operário-PR na tarde deste domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu por 2 a 1 e colou no G-4. Os gols do alvinegro foram marcados por Aylon e Erick Pulga, que juntos já somam 15 no torneio. O tento do Fantasma foi anotado por Daniek Lima.

Assim, o clube cearense soma 39 pontos após 25 jogos e está a três do último colocado do G-4. O resultado positivo faz com que o Vovô entre em uma sequência de quatro partidas sem ser derrotado. Na próxima rodada, o melhor ataque da competição visita a Chapecoense para seguir pontuando na luta pelo acesso.

O JOGO

O primeiro tempo do duelo entre Vovô e Fantasma foi marcado por maior posse de bola do Operário, mas com lances de maior perigo partindo do lado cearense. Desde o primeiro minuto, a ideia do Ceará para levar perigo ao gol adversário era clara: transição rapida e aproximações pelo lado esquerdo, abusando das jogadas agudas de Erick Pulga.