Adversário do Ceará, Paysandu venceu apenas 2 jogos como visitante na Série B

O Ceará vai receber o Paysandu neste sábado, 26, na Arena Castelão, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Na partida, que é de suma importância para as pretensões do Vovô no certame, a equipe alvinegra pode se aproveitar do baixo aproveitamento do Papão atuando fora de casa.

Isso porque o time paraense venceu apenas 2 dos 16 duelos como visitante na atual edição da competição nacional. As duas vitórias bicolores ocorreram contra Ituano e Chapecoense em partidas da 10ª e 12ª rodadas, respectivamente.