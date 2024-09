Ceará bate recorde de público da Série B 2024 em vitória sobre o Operário-PR

O Ceará registrou o maior público da Série B do Campeonato Brasileiro na vitória diante do Operário-PR , neste domingo, 8, por 2 a 1. Mais de 47 mil torcedores estiveram na Arena Castelão para apoiar o Alvinegro de Porangabuçu na luta pelo acesso.

O cenário, entretanto, foi diferente. Contra o Mirassol, o torcedor deixou a Arena Castelão na bronca. Apesar do desempenho, a equipe saiu derrotada. Diante do Operário-PR, entretanto, o clima de final gerou resultado, com o Vovô saindo vencedor com gols de Aylon e Erick Pulga.

Nas arquibancadas, cânticos de apoio foram entoados. Ao término da partida, Erick Pulga e Lucas Rian regeram o torcedor localizado no setor norte.

CEARÁ x OPERÁRIO