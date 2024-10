Ceará x América-MG pode ter choque de datas com show de Caetano e Bethania no Castelão

Na tabela base da CBF, a partida está marcada para acontecer entre os dias 15 e 17 de novembro, conflitando com o dia do show

Conforme definido na tabela base, o confronto entre cearenses e mineiros acontecerá no fim de semana entre os dias 15 e 17 de novembro. O show, todavia, acontecerá no dia 16 do mesmo mês. Ainda que a data não conflitue diretamente, o Castelão, para comportar eventos de grande porte, costuma iniciar a preparação do local quatro dias antes. Caso realizado no dia posterior, o Vovô pode ter problemas com as condições do gramado.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiantou a data final da Série B para o dia 24 de novembro. Com isso, alguns jogos das rodadas finais foram realocados na tabela base da competição, incluindo o duelo entre Ceará e América-Mg, na Arena Castelão. Contudo, assim como foi o imbróglio – já resolvido – com Fortaleza x Vasco, a partida do Alvinegro terá um choque de datas com o show de Caetano Veloso e Maria Bethania , também marcado para o Gigante da Boa Vista.

Na manhã desta quinta-feira, 24, o repórter Horácio Neto noticiou no programa Esportes do POVO , da rádio O POVO CBN , que apurou que o clube não deve abdicar de realizar o jogo na Arena Castelão. Assim, o clube deve se movimentar para solicitar uma alteração na data do jogo.

Inicialmente, o Esportes O POVO procurou o presidente do Ceará, João Paulo Silva, que afirmou não ter sido avisado de nenhuma mudança de local pela Secretaria de Esportes do Estado do Ceará (Sesporte), assim como não tinha informações sobre a realização do show. Até o momento, não houve tentativa de realocação para o estádio Presidente Vargas.

Fortaleza x Vasco é realocado e não chocará com o show

A CBF também divulgou, na noite desta terça-feira, 22, a tabela detalhada das rodadas 32 e 33 do Campeonato Brasileiro Série A. Assim, o confronto entre Fortaleza e Vasco, válido pela segunda das duas rodadas, foi marcado para o dia 9 de novembro, às 19 horas, sem chocar com o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, marcado para o dia 16 no mesmo mês, também na Arena Castelão.

Em agosto, a partida e o show estavam previstas para uma data muito próxima, com a chance do jogo ser realocado para o estádio Presidente Vargas. Contudo, à época, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, destacou que "a prioridade é o jogo do Fortaleza", em entrevista concedida ao grupo Cidade. O outro duelo marcado foi Fortaleza x Juventude, que acontecerá no sábado, 2, em Caxias do Sul, a partir das 18h30min.

O duelo do Leão do Pici com o Cruzmaltino aconteceria, inicialmente, no dia 13 de novembro, três dias antes do show, marcado para o dia 16. Contudo, para comportar eventos de grande porte, o estádio costuma iniciar a preparação do local quatro dias antes. Caso fosse adiado para dias depois, o Tricolor poderia acabar enfrentando um gramado irregular.