Próximo adversário do Ceará, Santos sofreu oito gols nos três últimos jogos

Santos e Ceará se enfrentam na noite desta terça-feira, 22, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo de alvinegros coloca frente a frente os dois melhores ataques da competição, mas o momento atual da defesa santista pode ser o fator diferencial neste embate.

Apesar do Peixe ter uma das melhores defesas do campeonato – é a terceira melhor nesse quesito, assim como o Novorizontino, ambos com 28 gols tomados –, o setor defensivo do Santos tem dado dor de cabeça para o técnico Fábio Carille.

Nos últimos três jogos, o alvinegro paulista tomou oito gols, tendo sido três contra o Goiás, dois contra o Mirassol e três contra a Chapecoense. A quantidade de tentos sofridos também acabou refletindo diretamente nos resultados: são duas derrotas e uma vitória.