Em duelo decisivo, Ceará encara o Santos na Vila com foco no G-4 da Série B

Para além disso, em caso de triunfo diante do Peixe, o Vovô ainda reacende as chances de brigar não só pela classificação à Série A, mas também pelo título da Segundona. Isso porque o time cearense iria a 54 pontos, dois atrás do próprio Alvinegro Praiano, que é líder da competição, com 56.

Portanto, ciente do cenário decisivo do confronto, o Ceará deve ir a campo com a equipe-base que venceu o Ituano de virada no último sábado, 19. O duelo contra o Galo, inclusive, tirou um "peso" importante do time, que voltou a triunfar fora de casa após quase dois meses — a última vitória havia sido no dia 21 de agosto, diante do CRB, por 2 a 0.

Além da relevância em termos de pontuação, o embate também reúne os dois melhores ataques da Série B. Embalado, o Vovô é o primeiro colocado no quesito, com 50 gols marcados, e vai enfrentar justamente o segundo melhor setor ofensivo, já que o Santos balançou as redes 48 vezes.

Apesar dos números equilibrados na artilharia, a disparidade no setor defensivo das equipes é real. Enquanto o Peixe teve a defesa vazada somente 28 vezes, o Alvinegro de Porangabuçu sofreu 38 tentos até o momento.