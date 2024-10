Caso vença o Santos, Ceará pode terminar a 33° rodada até no terceiro lugar da Série B

Para entrar no G-4, além de vencer, o Alvinegro de Porangabuçu tembém precisa contar com o tropeço de Novorizontino (3° colocado) ou Mirassol (4° colocado)

Após conquistar duas vitórias consecutivas, o Ceará segue na caça ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ocupando a quinta colocação, a apenas dois pontos de diferença do quarto e do terceiro colocado, o time de Léo Condé precisa vencer o Santos e torcer por um tropeço de Mirassol ou Novorizontino para passar a figurar na zona de acesso à Série A já na 33ª rodada do torneio nacional.

O dia chave da rodada para o Vovô (51 pontos), acontece na terça-feira, 22, quando entrará em campo diante do Alvinegro Praiano, na Vila Belmiro, às 19 horas. Na mesma data e horário, o Mirassol (53 pontos) enfrentará o CRB, no Estádio Rei Pelé. Um empate do Leão Paulista deixa o Ceará a uma vitória do G-4. O Novorizontino (54 pontos) recebe o Avaí, mas só pode ser ultrapassado pelo clube cearense caso seja derrotado.