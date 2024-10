Santos e Ceará fazem duelo de melhores ataques da Série B; confira

Apesar dos números equilibrados no ataque, a disparidade no setor defensivo das equipes é real

Após uma importante vitória sobre o Ituano, o Ceará terá um desafio determinante na disputa pelo acesso à Série A. Em partida válida pela 33ª rodada da Segundona, o Alvinegro de Porangabuçu visitará o Santos na Vila Belmiro nesta terça-feira, 22, às 19 horas. O duelo marcará o encontro dos dois melhores ataques da Série B.



Com 48 gols marcados, o Peixe é dono do segundo ataque mais letal da Segundona, ficando atrás somente do próprio Alvinegro de Porangabuçu, que conta com 50 tentos anotados no campeonato.

O recorte das últimas rodadas, entretanto, é favorável ao Santos, que balançou as redes em 11 oportunidades nos últimos dez jogos. Enquanto o Vovô, apesar dos bons números, marcou apenas sete gols no mesmo recorte.