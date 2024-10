Ceará tenta vencer Santos pela primeira vez como visitante

O último embate entre os dois times em São Paulo foi no dia 21 de maio de 2022, que acabou em 0 a 0, válido pelo Brasileirão daquela temporada

Em nove jogos realizados, foram cinco vitórias santistas e quatro empates. Os confrontos foram válidos entre Série A do Brasileiro (8) e Copa do Brasil (1).

O Ceará terá nesta terça-feira, 21, às 19 horas, um confronto decisivo contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada da Série B. Para além da dificuldade e importância do jogo em si, o Vovô terá que quebrar o tabu de nunca ter vencido o Alvinegro Praiano em partidas disputadas no estado de São Paulo.

Na tabela de classificação atual, cinco pontos separam as duas agremiações, já que o Peixe é o líder com 56 e o Alvinegro de Porangabuçu está em 5º, com 51. Em caso de vitória cearense, a distância pode cair para dois.