Ceará e Santos conquistaram a mesma pontuação e têm apenas um gol de diferença no returno

No segundo turno da Série B, ambas as equipes, que se enfrentam nesta terça-feira, 22, somam 22 pontos em 13 jogos

Ambos os alvinegros detém 22 pontos nas 13 partidas disputadas na segunda metade do Brasileirão, dividindo a terceira melhor campanha – nos critérios do torneio, o Vovô fica na frente por ter uma vitória a mais – atrás apenas de Sport (26 pontos) e Coritiba (24 pontos). O clube cearense venceu sete jogos, empatou um e perdeu cinco vezes. Por sua vez, o time paulista soma seis triunfos, quatro empates e três derrotas.

Adversários na noite desta terça-feira , 22, pela 33ª rodada da Série B 2024, Ceará e Santos apresentam uma campanha muito similar no returno do torneio nacional. Os dois melhores ataques do torneio somaram a mesma quantidade de pontos no mesmo número de jogos disputados, sofrendo a mesma quantidade de gols, com o Peixe anotando um tento a mais.

As equipes se enfrentam às 19 horas, na Vila Belmiro. Para além da dificuldade e importância do jogo em si, o time de Léo Condé, que briga para entrar no G-4, terá que quebrar o tabu de nunca ter vencido o Alvinegro Praiano, atual líder do campeonato, em partidas disputadas no estado de São Paulo. Em nove jogos realizados, foram cinco vitórias santistas e quatro empates. Os confrontos foram válidos entre Série A do Brasileiro (8) e Copa do Brasil (1).

Confira os cenários para o Ceará entrar no G-4

Após conquistar duas vitórias consecutivas, o Ceará segue na caça ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ocupando a quinta colocação, a apenas dois pontos de diferença do quarto e do terceiro colocado, o time de Léo Condé precisa vencer o Santos e torcer por um tropeço de Mirassol ou Novorizontino para passar a figurar na zona de acesso à Série A já na 33ª rodada do torneio nacional.