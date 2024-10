Chance de acesso do Ceará cai para 14,6% com derrota para o Sport

A duríssima derrota sofrida para o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, na última segunda-feira, 7, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diminuiu a chance de acesso do Ceará. Ocupando a 7ª colocação, com 45 pontos, a cinco do G-4, o Vovô tem 14,6% de possibilidade de subir de divisão, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Restando oito rodadas para o encerramento do certame nacional, o Alvinegro de Porangabuçu precisa de uma campanha praticamente perfeita: somar 19 dos 24 pontos em disputas (79,1% de aproveitamento). Se conseguir o feito, chegaria aos 64 pontos na tabela de classificação. A pontuação, de acordo com a UFMG, dá 99,3% de chances de acesso à equipe.

Com a conclusão da 30ª rodada, a UFMG aponta que os favoritos ao acesso são: Novorizontino (92,2%), Santos (83,8%), Sport (77,7%) e Mirassol (61,5%). Além do Ceará, continuam na briga: Vila Nova (32,9%) e América-MG (20,9%).