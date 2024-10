Entre ofícios e liminares, Ceará adota cautela sobre uso de patrocínio na camisa

Assim, a diretoria alvinegra marcou uma reunião decisiva com sua patrocinadora master, visando bater o martelo sobre a manutenção ou não da marca nos próximos jogos, como o deste sábado, 12, contra a Ponte Preta no Castelão . Os dirigentes realizarão a reunião de forma online, na tarde desta sexta.

Contudo, a suspensão da liberação nacional da operação das bets credenciadas na Loterj, emitida em liminar pelo Tribunal Regional federal da 1ª Região (TRF-1), atendendo à solicitação do Governo Federal, que ocorreu no último sábado, 5, ainda preocupa o clube, que prefere agir de forma cautelosa.

Com a indefinição quanto à permissão para seguir estampando a Esportes da Sorte em sua camisa, o Ceará – assim como os demais clubes patrocinados pela bet – recebeu ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta sexta-feira, 11, autorizando a exibição das marcas aprovadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) em todo o território nacional.

A decisão do TRF proíbe que casas de apostas autorizadas pelo Estado do Rio de Janeiro possam operar nacionalmente. A Loterj, por sua vez, contesta a interpretação e diz que a liminar terá efeito nulo, dizendo em nota: "A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) informa que a recente decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) em nada altera suas operações ou as de suas credenciadas".

O documento emitido pela CBF aos clubes, que defende o mesmo ponto da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, se apoia no artigo 35-A da Lei 13.756, de 2018, para justificar a invalidação da liminar, fazendo também uma menção ao artigo 114 do Regulamento Geral de Competições (RGC) – este que permite a publicidade relativa às bets, inclusive nas camisas, conforme o cumprimento da Lei das Apostas Esportivas.