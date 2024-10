Das 11 derrotas do Ceará na Série B, cinco foram causadas por gols nos minutos finais

Matheus Felipe e Fabricio Domínguez disputam lance no jogo Sport x Ceará Crédito: Paulo Paiva / Sport Recife

Caso o Ceará tivesse mantido os empates, teria 50 pontos, mesma pontuação de Sport (3º) e Mirassol (4º), o que seria suficiente para figurar entre os quatro melhores times da Série B. Em comparação ao ano passado, a equipe de Porangabuçu perdeu apenas uma partida por gol sofrido no final do jogo, na Série B. Ainda em comparação com a temporada de 2023, o clube possui uma derrota a mais no mesmo recorte. Até a 30ª rodada do ano passado, o Ceará tinha dez derrotas e encerrou aquele campeonato com 14 jogos perdidos. A equipe sofreu 33 gols até aquela rodada e terminaria aquele ano vazado 45 vezes. O clube cearense sofreu mais gols esse ano do que na temporada passada dentro desse período. São 37 gols sofridos em 30 partidas, um número elevado, mas que é recompensado pelo ataque que anotou 45 tentos até o momento.