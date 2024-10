Caio Dantas marca dois gols e ultrapassa Pulga, do Ceará, na artilharia da Série B

Apesar dos números de seus atacantes, o objetivo dos clubes na Série B são distintos. Enquanto o camisa 16 do Vovô é peça fundamental da equipe na luta pelo retorno à Série A, o 9 do Bugre é a esperança da equipe em não cair para a Série C

A artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro não pertence mais a Erick Pulga. O ponta-esquerda do Ceará, que havia chegado aos 10 gols no torneio, foi ultrapassado por Caio Dantas, do Guarani-SP. O jogador bugrino anotou dois gols na derrota do clube paulista por 3 a 2, diante do Botafogo-SP, nesta última quarta-feira, 9, em Ribeirão Preto-SP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Todavia, a distância entre Pulga e Caio é de apenas um tento, com o centroavante do Guarani balançando as redes 11 vezes. Outro jogador do elenco do Alvinegro de Porangabuçu que busca a artilharia é Aylon, que possui 9 gols.