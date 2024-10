Dal Pozzo relembra ameaças, agressões e saída conturbada do Ceará: "Desumano"

Após o Alvinegro de Porangabuçu ter sido eliminado na Copa do Brasil para o Boavista-RJ, após perder por 2 a 1, ainda na fase inicial do torneio, a torcida do Vovô foi cobrar os atletas e comissão técnica na chegada do elenco em Fortaleza.

As exigências, todavia, acabaram excedendo, como conta o próprio Dal Pozzo, no livro recém-lançado, "Vida de Treinador", do escritor Roberto Maleson. "O que aconteceu comigo no Ceará foi desumano. A gente fez um jogo lá contra o Boavista e quando nós voltamos, às 3 horas da madrugada no aeroporto eu fui agredido, agredido com palavras. As pessoas estavam armadas dentro do aeroporto".

"Ficou um trauma por algum tempo. Eu demorei para me curar disso porque fiquei muito desprotegido", disse o catarinense de 55 anos.