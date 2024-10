Ceará não perde para Ponte Preta como mandante há 42 anos; veja histórico

O Ceará recebe a Ponte Preta no sábado, 12, às 17 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, visando encostar no G-4 da Série B. De quebra, o Alvinegro de Porangabuçu buscará manter a invencibilidade que dura 42 anos contra a Macaca: a última derrota em solo cearense para a equipe paulista aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1982, pelo Brasileirão.

Naquele ano, o Vovô foi superado por 3 a 2, em duelo pelo Grupo O da Taça Ouro. Desde então, foram cinco duelos em território cearense, com três vitórias do Ceará e dois empates. No histórico geral, são quatro triunfos do Alvinegro de Porangabuçu, duas da Ponte Preta e dois empates.

A partida marcará o 17° encontro entre as equipes na história. O confronto é marcado pelo equilibro, com Ceará e Ponte Preta tendo vencido seis partidas cada. Em quatro oportunidades o embate terminou empatado.