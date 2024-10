Ceará recebe a Ponte Preta no Castelão para manter vivo o sonho do acesso à Série A

O resultado atrapalhou a caminhada da equipe na competição, onde está em 7º lugar com 45 pontos. A diferença para o Mirassol, que abre o G-4, é cinco, estando os paulistas com 50.

Na última segunda-feira, 7, o clube deixou escapar um ponto valioso em confronto direto contra o Sport. Na Ilha do Retiro, o Alvinegro segurava o empate por 1 a 1 até os instantes finais da partida. Porém, quando a igualdade parecia ser o caminho do clássico, o Rubro-Negro marcou o gol decisivo.

Desafiar a matemática . Esse é o lema do Ceará até o final da Série B para seguir na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro. E o primeiro passo pode acontecer neste sábado, 12, quando o Vovô recebe, às 17 horas, na Arena Castelão, a equipe da Ponte Preta-SP, pela 31ª rodada do certame nacional.

"O torcedor do Ceará tem um lema que é nunca abandonar. Eu vivi uma situação que era muito pior, de um possível rebaixamento em 2018, onde todos falavam que já havia caído e nós com o mesmo discurso, e trabalhando, se dedicamos e conseguimos". pontuou o camisa 26.

"O que eu falo é pra deixar o máximo dentro do campo, porque o torcedor espera isso de quem veste a camisa do Ceará. Transpirar de verdade. Todos que estão são assim, não caíram de paraquedas, possuem carreiras vitoriosas, alguns já têm acessos. É muito individual esse momento", destacou.

A presença do jogador é praticamente certa no duelo, assim como de Lucas Mugni, que após período lesionado, está à disposição de Léo Condé. O mesmo que ocorre com David Ricardo, que suspenso, ficou de fora frente ao Sport.

Em contrapartida, Patrick De Lucca e Saulo Mineiro, receberam o terceiro cartão amarelo contra o Leão da Ilha e, portanto, não entrarão em campo contra a agremiação campineira.

O rival do Alvinegro, a Ponte, deve ter duas mudanças em relação ao time titular que entrou em campo na última rodada contra o Botafogo-SP. Expulso, o zagueiro Mateus Silva não viajou para Fortaleza. Já Castro ficará no banco de reservas por opção do técnico Nelsinho Bapstista. A Macaca está na 14ª colocação com 34 pontos e briga contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.