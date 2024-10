Ceará x Ponte Preta: mais de 20 mil torcedores garantiram presença em duelo da Série B

Detentor da maior média de pagantes do certame, o fator casa se mostra como fundamental para o Alvinegro de Porangabuçu seguir na briga pelo acesso à Série A

Por se tratar de um duelo com caráter decisivo, a diretoria do Vovô colocou à disposição ingressos com valores promocionais . Além disso, crianças de até 12 anos terão acesso de graça ao Gigante da Boa Vista, devido ao Dia das Crianças.

O Ceará divulgou, nesta sexta-feira, 11, através de suas redes sociais, que mais de 20 mil torcedores alvinegros estão confirmados para o jogo contra a Ponte Preta-SP, neste sábado, 12, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro.

Detentor da maior média de pagantes do certame, o fator casa se mostra como fundamental para o Alvinegro de Porangabuçu seguir na briga pelo acesso à Série A. Na 7ª posição com 45 pontos, o clube está a cinco de distância do Mirassol (50), que abre o G-4.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do escrete preto-e-branco de retornar à elite do futebol brasileiro caiu para 14,6%.