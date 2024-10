Recuperado de lesão, Mugni deve ser titular do Ceará contra Ponte Preta

Camisa 10 do Vovô já havia apresentado condições de jogo antes do confronto ante o Sport, na última segunda-feira, 7, mas a comissão técnica optou pelo aprimoramento físico

O Ceará terá um retorno no importante no duelo diante da Ponte Preta neste sábado, 12, na Arena Castelão. Trata-se do meio-campista Lucas Mugni, que se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda e está à disposição do técnico Léo Condé.

Conforme apurou o setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o camisa 10 do Vovô já havia apresentado condições de jogo antes do confronto ante o Sport, na última segunda-feira, 7, mas a comissão técnica optou pelo aprimoramento físico e alongou a recuperação.