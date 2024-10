Ceará terá novidades em todos os setores para encarar Ponte Preta; veja possível time

O Ceará terá mudanças significativas na equipe titular no confronto diante da Ponte Preta, neste sábado, 12, na Arena Castelão. Os times vão medir forças em partida válida pela 31ª rodada da Série B 2024.

Com isso, todos os setores da equipe alvinegra sofrerão pelo menos uma mudança. Na defesa, a tendência é que as laterais sigam com Rafael Ramos e Matheus Bahia, enquanto na dupla de zaga a incógnita fica por conta de quem será o parceiro de David Ricardo: Matheus Felipe ou João Pedro Tchoca.

Já no meio-campo, o técnico deve escalar um trio formado por Richardson, Lourenço e Mugni. O primeiro deve ser o escolhido para substituir De Lucca, enquanto os outros dois são titulares constantes desde que Condé assumiu o comando do time.

Por fim, o ataque também carrega indefinições. Sem Saulo Mineiro, a disputa pela titularidade fica concentrada em dois nomes: Lucas Rian e Barceló. Caso opte pelo primeiro, Condé deve escalar Pulga como ponta esquerda e Aylon como "camisa 9". Por outro lado, se Barceló iniciar o duelo, deve ser escalado como centroavante, com Pulga na esquerda e Aylon na direita.