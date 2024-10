Ceará visita Sport na Ilha do Retiro em confronto direto pelo G-4 da Série B

O duelo nordestino é considerado decisivo e rodeado pelo “clima de final”. As vitórias dos concorrentes América-MG e Mirassol aumentam a importância do confronto regional, já que o Leão do Ilha é o quarto colocado e o Alvinegro está na sétima posição.

O Ceará visita o Sport nesta segunda-feira, 7, às 21 horas, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), visando alcançar o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, a equipe de Porangabuçu está a dois do Rubro-Negro e, em caso de vitória, pode retornar à zona de acesso após 21 rodadas.

A torcida alvinegra também comparecerá em peso ao Recife. Cerca de 10 caravanas de organizadas saíram com destino à capital pernambucana. Além da presença in loco, os torcedores ainda manifestaram apoio no “Aerovozão”, realizado na noite deste domingo, 6, na chegada da delegação ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Diante do Sport, o treinador Léo Condé não contará com os zagueiros titulares Ramon Menezes (lesionado) e David Ricardo (suspenso). Matheus Felipe e João Pedro Tchoca deverão ser os substitutos. A partida contra o Leão da Ilha ainda marcará o retorno de Luiz Otávio, relacionado pela primeira vez após a longa recuperação da cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco do joelho direito.

Em contrapartida, o meio-campista Lucas Mugni, desfalque contra o Brusque após ser diagnosticado com um edema muscular, segue como baixa e não viajou com o grupo.

O técnico do Vovô deverá manter a escalação-base visando superar o Sport pela primeira vez como visitante atuando pela Série B. No histórico, foram cinco duelos pelo certame nacional, com cinco vitórias do Leão da Ilha.