Ceará tenta quebrar tabu de nunca ter vencido o Sport em Pernambuco pela Série B

O Ceará visita o Sport na segunda-feira, 7, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, visando alcançar um feito inédito na história do confronto: vencer o Leão pela primeira vez em solo pernambucano pela competição nacional.

No histórico do duelo, Sport e Ceará jogaram em Pernambuco em cinco oportunidades pela divisão de acesso, com o Leão da Ilha registrando 100% de aproveitamento, com cinco vitórias. Neste recorte, a equipe pernambucana marcou 10 gols e sofreu apenas um.

A última partida entre as equipes, em Pernambuco, pela Série B aconteceu em 2023. À época treinado por Guto Ferreira, o Ceará perdeu por 2 a 0. Ronaldo e Luciano Juba marcaram para o Sport.