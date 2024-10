Sport realiza treino aberto na Ilha do Retiro antes de clássico contra o Ceará

O momento marcou a volta dos torcedores pernambucanos ao estádio após quase 10 meses. No período, a praça esportiva passou por reformas de qualificação, como troca de gramado, drenagem, iluminação do campo, vestiários e rede elétrica.

Próximo adversário do Ceará , o Sport realizou treino aberto na noite desta sexta-feira, 4, na Ilha do Retiro, em Recife. Na oportunidade, o elenco do time rubro-negro recebeu a torcida antes da penúltima atividade focada no clássico nordestino, que será disputado na segunda-feira, 7.

Destaque do Leão, o meia Lucas Lima comentou sobre o retorno do time à Ilha do Retiro e classificou o clássico nordestino como uma "final".

"É um ambiente totalmente diferente, atmosfera, tudo em volta é diferente, e acho que é isso que você mais sente falta quando não joga no seu estádio, é esse clima aqui [...] Para nós, é uma final, pela importância do jogo, por manter o nosso sonho, a gente no G-4, e mais ainda estrear em casa. Ninguém pode vir na nossa casa e ganhar ponto nosso", disse.

Sport e Ceará se enfrentam na segunda-feira, 7, às 21 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 2024. Conforme anunciou o clube de Recife, os ingressos para a partida já estão esgotados.