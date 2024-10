Matheus Bahia projeta clássico contra Sport e diz que partida será decidida no "detalhe"

Para o defensor, o Ceará conseguirá a vitória se tiver uma mentalidade mais forte que o adversário. A semana de trabalho, de acordo com o lateral-esquerdo, está pautada em "concentração".

“Temos nove jogos, que serão nove finais. Todo mundo sabe que não podemos tratar esse jogo como qualquer. É um clássico, precisa de um mental mais forte, um foco maior, porque é um jogo muito difícil, onde quem errar menos vai sair com o melhor resultado. Encaramos como um jogo diferente, sim, essa semana está sendo diferente, uma semana de concentração, porém, temos nove jogos e os nove jogos da mesma forma”, disse Matheus Bahia.

O Ceará entrou no momento mais decisivo da temporada. Com nove partidas a disputar na Série B, sendo cinco em outubro, o clube está visando o G-4 para retornar à elite do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 14, o lateral-esquerdo Matheus Bahia pontuou que o elenco considera o duelo contra o Sport como clássico e ressaltou que a partida será decidida no detalhe.

O atleta ainda destacou a importância do mês para a consolidação do Ceará na Série B. O trabalho é diário, com Léo Condé sempre relembrando o objetivo aos jogadores.

“É um momento crucial para nós. O professor (Léo Condé) não nos deixar relaxar, até quando ganhamos os jogos, ele fala que devemos comemorar, sim, mas no outro dia já tem outro jogo que precisamos vencer também. Com a força do nosso grupo, conseguiremos consolidar o acesso”, finalizou.