Mirando o clássico contra o Sport, elenco do Ceará realiza últimos treinos

Ao longo da semana, os atletas do Vovô também focaram em treinos técnicos e de força, além de fazerem análises táticas sobre o elenco do Leão da Ilha.

No CT Carlos de Alencar Pinto, o elenco alvinegro realizou treinos coletivos e individuais sob o comando do técnico Léo Condé e sua comissão técnica. Focando na preparação tática da equipe, Condé orientou treino de posicionamento em campo e de bola parada.

O Ceará realizou na tarde deste sábado, 5, o penúltimo treino de preparação para o jogo contra o Sport. Às 21h30min desta segunda-feira, 7, as equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife (PE), para fechar a 30ª rodada da Série B.

O time de Porangabuçu finaliza a preparação ainda na tarde deste domingo, 6, quando realiza o último treino coletivo antes de embarcar rumo à capital pernambucana no fim da noite.

Ceará x Sport

Protagonizando o 14º confronto pela Série B do Brasileirão, as equipes fazem clássico decisivo valendo vaga no G-4. Atual quarto colocado na tabela de classificação com 47 pontos (dois a mais que o Ceará) o Sport tentará defender o posto em casa, onde não perde há sete partidas.

O Vovô, no entanto, para sonhar com a vaga de acesso à primeira divisão precisará dar fim ao jejum de três rodadas sem vencer como visitante. Além disso, o Alvinegro terá de quebrar o tabu de nunca ter vencido o Sport em Pernambuco jogando pela Segundona.