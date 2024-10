Luiz Otávio de volta? Zagueiro pode ser relacionado para duelo do Ceará contra Sport

Sem atuar há mais de 10 meses, Luiz Otávio deve iniciar no banco de reservas. Com a lesão de Ramon e a suspensão de David Ricardo, a zaga deverá ser composta por Matheus Felipe e João Pedro

O zagueiro Luiz Otávio pode ser a principal novidade nos relacionados do Ceará para o duelo contra o Sport na segunda-feira, 7, na Ilha do Retiro. Treinando com o grupo normalmente, o defensor de 36 anos está completamente recuperado do procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco lateral do joelho direito.

A cirurgia aconteceu em janeiro e, desde então, o xerife do Vovô vinha realizando o pós-operatório. Em setembro, o zagueiro começou a fase de transição, ficando à disposição da comissão técnica. Mesmo com a gravíssima lesão, Luiz Otávio foi inscrito na Série B, podendo ser uma peça para Léo Condé.

Sem atuar há mais de 10 meses, Luiz Otávio deve iniciar no banco de reservas. Com a lesão de Ramon Menezes e a suspensão de David Ricardo, a zaga deverá ser composta por Matheus Felipe e João Pedro “Tchoca”. Léo Condé ainda tem Yago Lincoln, revelado na base do clube, como opção para a partida.