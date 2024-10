Em ação do Outubro Rosa, Ceará irá presentear 50 torcedoras que doarem cabelo

Ação do Vovô em parceria com a Associação Toque de Vida visa incentivar a doação de cabelos para mulheres em tratamento contra o câncer

O Ceará divulgou nesta sexta-feira, 4, uma diferente ação de Outubro Rosa. Além do lançamento da nova camisa, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou que irá presentear com o novo manto as 50 primeiras torcedoras a realizar a doação de, pelo menos, 15 centímetros de cabelo e se inscrever no link divulgado pelo clube (acesse clicando aqui).

A ação ocorre em parceria entre Vovô, a Associação Toque de Vida e a patrocinadora do time, Esportes da Sorte. A torcedora interessada em participar da ação poderá agendar o corte de cabelo de maneira gratuita por meio do link. A ação irá ocorrer na próxima segunda-feira, 7, quando as doações serão diretamente encaminhadas para a associação parceira a ser beneficiada.

O pontapé inicial da campanha foi dado no último jogo do Vovô na Arena Castelão, quando duas torcedoras do clube foram desafiadas a doar os cabelos e toparam o desafio conforme vídeo divulgado nas redes sociais do clube. A campanha também salienta que, em 2024, foi estimado que no Brasil tenha 73.610 novos casos de câncer de mama, de acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca).