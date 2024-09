Com zaga desfalcada, Condé não descarta retorno de Luiz Otávio contra Sport

O técnico Léo Condé terá problemas para escalar o setor defensivo do Ceará no duelo contra o Sport, na segunda-feira, 7, às 21 horas, em partida válida pela 30ª rodada da Série B. O treinador não terá a sua dupla titular disponível e terá que definir uma nova zaga para o confronto.

Com David Ricardo suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Ramon Menezes saindo lesionado na vitória contra o Brusque, o Vovô precisará montar um novo miolo de zaga. Para isso, o comandante alvinegro tem a disposição Matheus Felipe, João Pedro, Yago e vive a expectativa de contar com o Luiz Otávio.

De fora após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito no final de 2023, o experiente zagueiro passou por uma cirurgia de reconstrução total do ligamento e ainda não atuou em 2024. Sabendo disso, Léo Condé afirmou que Luiz Otávio será avaliado nesta semana para saber a sua condição de jogo.