Ceará aumenta chances de acesso à Série A após vitória contra Brusque

O Ceará aumentou as chances de acesso em 10,7%, passando de 16,7% para 27,4%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao vencer o Brusque na última sexta-feira, 27. Com 45 pontos, a dois do G-4, a equipe cearense retornou a briga pelo acesso à Série A.

O aumento na probabilidade se deu, principalmente, pelo desempenho dos concorrentes diretos do Vovô na rodada. Do terceiro ao oitavo colocado, apenas o Ceará venceu.

A equipe, por sua vez, segue buscando alcançar os 62 pontos planejados por Léo Condé. Conforme a UFMG, o time que estiver com a pontuação ao término da Série B terá 91,9% de subir de divisão.