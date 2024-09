Por suspensão, David Ricardo desfalca Ceará contra Sport

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: David Ricardo. Ceará x Operário. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B Crédito: AURÉLIO ALVES

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Brusque na última sexta-feira, 27, pela 29ª rodada da Série B, e desfalcará a equipe cearense contra o Sport na segunda-feira, 7. A advertência aconteceu aos dois minutos do segundo tempo, após o camisa 4 do Vovô “impedir um ataque promissor” com “uma falta tática”, conforme registrado pelo árbitro Lucas Guimarães Rechatiko Horn, do Rio Grande do Sul, em súmula. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de David Ricardo, o técnico Léo Condé terá a ausência de Ramon Menezes. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o defensor sentiu uma lesão e precisou ser substituído por Matheus Felipe.