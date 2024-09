Ceará supera marca de 350 mil torcedores na Série B 2024 e tem maior média de público

O esforço do torcedor é reconhecido internamente, criando uma simbiose entre a arquibancada e o campo. A suada vitória conquistada diante do Brusque na última sexta-feira, 27, evidenciou a união entre torcedores e elenco

O torcedor do Ceará está seguindo à risca o lema de “nunca abandonar”. Em meio à expectativa do acesso, os alvinegros seguem lotando a Arena Castelão para apoiar o elenco rumo à elite do Brasileirão. Na vitória diante do Brusque, o clube cearense superou a marca de 350 mil torcedores no estádio na Série B 2024, liderando a média de público, com cerca de 24.480 mil adeptos por partida.

O esforço do torcedor é reconhecido internamente, criando uma simbiose entre a arquibancada e o campo. A suada vitória conquistada diante do Brusque na última sexta-feira, 27, evidenciou a união entre torcedores e elenco. O sentimento é de que a torcida atua como mais um atleta, contribuindo na defesa e no ataque.

“O principal destaque da partida foi, sem sobra de dúvidas, a torcida do Ceará, tanto no sentido de comparecer em peso em uma sexta-feira, com um horário complicado, muita gente saindo do trabalho, mas se esforçaram, vieram para o jogo. E mais do que vir para o jogo, foram muito importantes para a partida, em um jogo difícil, que a gente sabia que iria enfrentar […] O torcedor teve uma participação muito bacana, tanto no sentido de incentivar como na paciência nos momentos difíceis”, disse Léo Condé, após a vitória contra o Brusque.