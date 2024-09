Brasileirão Série B: CBF detalha tabela das rodadas 31 a 35; veja jogos do Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Jogadores do Ceará comemoram gol. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Na noite do último sábado, 28, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 31ª à 35ª rodada da Série B. Destes cinco jogos, o Ceará atuará como mandante três vezes e será visitante em duas ocasiões, ambas em São Paulo. Esta sequência terá início após o próximo compromisso do Vovô, diante do Sport, no dia 7 de outubro, às 21 horas, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela 30ª rodada. Depois de visitar o Rubro-Negro, o Alvinegro recebe a Ponte Preta, no dia 12, no Castelão.