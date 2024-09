Ex-Ceará, Vina é emprestado ao Al Jubail, da Arábia Saudita, para disputa da 2ª divisão

Vina em atuação pelo Al Jubail, da Arábia Saudita Crédito: Reprodução

A passagem de Vina, ex-Ceará, pelo Al-Hazm chegou ao fim. O meia-atacante anunciou neste domingo, 29, nas redes sociais, que foi emprestado ao Al Jubail, da Arábia Saudita. No clube árabe, o atleta de 33 anos disputará a 2ª divisão da Liga Saudita. O brasileiro está disputando a segunda temporada no futebol árabe. Após passagem pelo Grêmio, emprestado pelo Ceará, Vina foi negociado com o Al-Hazm. No clube saudita, disputou 22 partidas e marcou dois gols. A equipe do meia-atacante acabou rebaixada ao término do campeonato. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pelo Al Jubail, Vina disputou duas partidas e marcou um gol, contribuindo para a vitória do clube saudita por 3 a 1contra o Al Arabi, em duelo válido pela 5ª rodada.