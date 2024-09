Aniversariante, filho de Recalde é festejado pelos jogadores no vestiário do Ceará e se emociona

Decisivo para o Ceará na vitória diante do Brusque na última sexta-feira, 27, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Jorge Recalde festejou o gol marcado com o filho Gianlucca no vestiário da Arena Castelão ao lado dos companheiros de equipe.

O paraguaio de 32 anos marcou pela sexta vez em 2024, sendo o segundo tento consecutivo pelo Alvinegro de Porangabuçu. Após a partida, o meio-campista celebrou o resultado do confronto e dedicou o tento ao filho, que, emocionado, comemorou nove anos.

“Hoje prometi ao meu filho que iria fazer um gol de aniversário. Estou muito feliz, é o meu presente para ele também. No jogo passado, foi para o meu irmão, por isso comemorei dessa maneira (com a mão nas orelhas), porque ele tem a orelha grande. Estou muito contente, o resultado hoje era fundamental e todos esperamos arrancar para o acesso”, disse.