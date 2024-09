Recalde marca em dois jogos seguidos pela 1ª vez no Ceará e dedica gol ao filho

Contratado no começo da temporada, junto ao Newell's Old Boys, da Argentina, Recalde entrou em campo 36 vezes com a camisa alvinegra, balançando as redes seis vezes e contribuindo com três assistências

Na última vitória da equipe, no domingo, 22, por 4 a 0, sobre o Vila Nova-GO , foi dele o terceiro tento no confronto. Após o embate frente aos catarinenses, o jogador comentou o triunfo e dedicou o gol ao filho, que estava aniversariando.

O meia Jorge Recalde foi o nome da vitória do Ceará por 1 a 0, diante do Brusque-SC , nesta sexta-feira, 27, na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série B. Titular na vaga de Lucas Mugni, que está lesionado, o paraguaio marcou de forma consecutiva pela primeira vez desde que chegou a Porangabuçu.

"Muito feliz (com o gol). Hoje é aniversário do meu filho e o presente foi ter feito o gol para ele. O jogo foi difícil, Brusque jogou bem, sabíamos que ia ser assim, mas estamos felizes de ganhar em casa", pontuou o camisa 28.



Contratado no começo da temporada, junto ao Newell's Old Boys, da Argentina, Recalde entrou em campo 36 vezes com a camisa alvinegra, balançando as redes seis vezes e contribuindo com três assistências no período.