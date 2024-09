Condé exalta torcida do Ceará em vitória sobre o Brusque: "Principal destaque da partida"

O treinador valorizou a presença dos torcedores mesmo com o horário "complicado", como definiu Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Em coletiva de imprensa concedida após a vitória do Ceará diante do Brusque, pela 29° rodada da Série B, o técnico Léo Condé destacou o impacto positivo dos 45 mil torcedores alvinegros presentes na Arena Castelão, elencando a torcida como o "principal destaque" do resultado positivo. A partida, que foi finalizada em 1 a 0 com gol de Jorge Recalde, colocou o Alvinegro na cola do G-4 da competição nacional. Forte diante de sua torcida, mantendo o terceiro lugar nas campanhas como mandante entre os clubes da competição, o Ceará teve seu segundo maior público nesta Série B – também o segundo maior do campeonato.