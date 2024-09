Léo Condé fala em campanha de recuperação do Ceará na Série B: "Pressionados o tempo inteiro"

O Ceará venceu a segunda partida consecutiva, na Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira, diante do Brusque, por 1 a 0. Após o confronto, válido pela 29° rodada da competição, o técnico Léo Condé concedeu uma entrevista coletiva, na qual valorizou a “campanha de recuperação” do Alvinegro e destacou o foco da equipe para a reta final do torneio nacional.

“A gente tá pressionado o tempo inteiro. Até sendo repetitivo, é uma campanha de recuperação nossa, então a gente tem que estar altamente focado, altamente concentrado, não pode se abalar com os resultados adversos como aconteceu na semana passada, que saímos para fazer dois jogos fora e voltamos derrotados, e nem se empolgar com duas vitórias”, disse o treinador.