Barceló é o 5° jogador que precisa de menos minutos para marcar gols nas Séries A e B

Com o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem um trio ofensivo titular muito efetivo, com Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga. Contudo, no banco de reservas, Léo Condé também conta com o uruguaio Facundo Barceló, que já esteve na artilharia da equipe na competição e aparece como o quinto jogador que precisa de menos minutos para marcar gols entre todos os atletas das séries A e B.

O ofensivo tem média de um gol a cada 153 minutos em campo, conforme a minutagem registrada pelo site SofaScore. Na Série B, fica atrás apenas de Zé Roberto (128 minutos), do Sport, e Emerson Urso (132 minutos), do Vila Nova. Na Série A, apenas os atacantes Eduardo Vargas (102 minutos), do Atlético-MG, e Pedro (150 minutos), do Flamengo, precisam de menos minutos para balançar as redes.