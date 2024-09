Ceará x Brusque: faro de gol de Recalde faz Vovô colar no G-4 da Série B

Posicionado como segundo atacante, paraguaio mostra presença de área, balança as redes pelo segundo jogo consecutivo e leva Alvinegro à quinta posição da Segundona

Uma das principais contratações do Ceará para a temporada, o paraguaio Jorge Recalde fez valer o status na noite desta sexta-feira, 27, e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, no Castelão, pela 29ª rodada da Série B, resultado que faz o time de Porangabuçu colar no G-4.

O camisa 28 não tem sido o maestro do meio-campo como se imaginava, mas mostra presença de área e bom desempenho quando atua mais avançado. Diante do Quadricolor, funcionou como um segundo atacante, em dobradinha com Aylon, tanto em situações defensivas quanto ofensivas.