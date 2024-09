Na reta final de suspensão por doping, Cléber volta a treinar no Ceará

Atacante Cléber em treino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com

O centroavante Cléber está de volta ao Ceará. O atleta voltou a participar de atividades no clube, com quem tem contrato até o final da temporada, na semana passada, quando chegou aos 60 dias finais da punição por doping. Por lei, Cléber tem o direito de voltar a ter vínculos mínimos com time de futebol profissional 60 dias antes do final da suspensão. O jogador poderá praticar atividades simples no clube, como treinar, mas não poderá voltar a atuar com a camisa do Vovô até o ano de 2025, quando acaba oficialmente a punição. Conforme nota divulgada pelo clube, o jogador também não será inscrito para a disputa da Série B do Brasileirão.