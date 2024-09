Após vitória, chance de acesso do Ceará aumenta para 16,7%, aponta UFMG

O encerramento da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro deixou o Ceará a quatro pontos do G-4. A vitória diante do Vila Nova diminuiu a distância, mas as chances de acesso aumentaram apenas 2,1%, saindo de 14,6% para 16,7%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As vitórias de Sport e América-MG, contra Paysandu e Ponte Preta, embolaram ainda mais a tabela de classificação. Do G-9 da Série B, apenas Avaí e Vila Nova perderam. O Ceará, que ocupava a 6ª colocação, caiu uma posição com o triunfo do Coelho.

A meta traçada pela comissão técnica envolve a conquista de 20 pontos em 10 partidas. Ou seja, para alcançar o orçado por Léo Condé, o clube precisaria de seis vitórias e dois empates.